Pilotos da região se destacam na Copa Norte Indoor, em Califórnia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Copa Norte Indoor, competição com veículos off-road, foi realizada no último sábado (13), em Califórnia, no Centro de Eventos Toninho de Ouro, no Parque Industrial da cidade. O evento contou um público de 1.600 pessoas. Entre os 48 pilotos, as categorias foram conquistadas por moradores da região.

continua após publicidade .

A Copa teve cinco categorias: 4x2 AR (veículos movidos a ar), 4x2 AP (veículos movidos a água), 4x4 (veículos com tração nas quatro rodas), Veterano (qualquer veículo conduzido por motoristas acima dos 60 anos) e Patroas (qualquer veículo conduzido por mulheres).

Pela 4x2 AP, Osni Souche, de Cruzmaltina, foi o vencedor, seguido por Bruno Maicon e Anderson Lança, ambos de Mandaguari. A categoria 4x2 AR foi vencida pelo jandaiense Eder Quinupia. Elson Revolti, de Arapongas, ficou em segundo, e Leandro Voltarelli, de Califónia, fechou o pódio em terceiro.

continua após publicidade .

A categoria 4x4 teve um apucaranense no lugar mais alto do pódio. Paulo Roberto Garcia conquistou o primeiro lugar, seguido por Alexandre Adorno, também de Apucarana, e Erivelto Aparecido Silba, de Mandaguari.

No feminino, na categoria Patroas, Amanda Mendes, de Califónia, fez o melhor tempo. Paloma dos Santos, também de Califórnia, e Isis Tavares Bassoli, de Mandaguari, ficaram em segundo e terceiro respectivamente.

Pelos Veteranos, o araponguense Joel Lemes de Souza ganhou. Edner Bassoli, de Mandaguari, ficou em segundo, e Edson Freitas Luiz, de Apucarana, ficou na terceira posição.

continua após publicidade .

O campeonato foi organizado pela Equipe Insetos da Trilha e pela Prefeitura de Califórnia, através da Secretaria de Inovação, Comunicação Social e Turismo.

O evento de rally ainda terá mais etapas e acontecerá em Cornélio Procópio (10 de setembro), Cambira (22 de outubro), Londrina (19 de novembro) e Jandaia do Sul (3 de dezembro).

Siga o TNOnline no Google News