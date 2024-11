Piloto e garupa ficam em estado grave após acidente na BR-376

continua após publicidade

Dois homens ficaram em estado grave após acidente entre carro e motocicleta na rodovia BR-376, entre as cidades de Mandaguari e Jandaia do Sul. A colisão aconteceu na madrugada desta sexta-feira (25), por volta das 00h20.

As vítimas estavam na motocicleta CG Titan que colidiu contra um Chevrolet Astra na altura do km 215. São eles: o piloto de 27 anos, e um garupa de 42 anos. O motorista do carro não sofreu ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto seguia no sentido Jandaia do Sul para Mandaguari, pela contramão de direção, quando colidiu violentamente contra o Astra que trafegava no sentido contrário.

Piloto e garupa foram socorridos com ferimentos graves e encaminhados para o Hospital da Providência, em Apucarana (PR). A PRF constatou que o condutor da CG Titan não possui CNH. Ele foi multado e a motocicleta recolhida.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e disponibilizará às partes envolvidas e às autoridades competentes.

