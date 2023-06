PF apreende carga de cigarros contrabandeados em Lunardelli; veja

Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal (RF) resultou na apreensão de 150 caixas de cigarros estrangeiros ilegais após abordagem na PR-082 em Lunardelli, no Vale do Ivaí, nesta terça-feira (13).

A mercadoria contrabandeada foi encontrada em um caminhão. A ação foi desencadeada em um trabalho rotineiro de combate ao contrabando e descaminho realizado pelas instituições. Durante a abordagem, o motorista do caminhão, um homem de 27 anos, sem antecedentes criminais, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR, para os procedimentos de polícia judiciária.

A investigação inicial revela que essas mercadorias foram introduzidas ilegalmente no país provenientes do Paraguai. Embora o motorista tenha sido preso durante a operação, as investigações continuam para identificar os demais responsáveis pela carga de cigarros estrangeiros e aprofundar as informações sobre a origem das mercadorias apreendidas. A Polícia Federal está comprometida em levar os infratores à justiça e assegurar a aplicação da lei.

A Polícia Federal continuará a investigar o caso, em cooperação com as autoridades aduaneiras e judiciárias, a fim de tomar as medidas legais apropriadas e combater efetivamente o comércio ilegal de cigarros.

