Peugeot furtado em São Pedro do Ivaí é recuperado pela PM

O carro havia sido furtado pela manhã na Av. Curitiba

Um morador de São Pedro do Ivaí foi preso pela Polícia Militar (PM) na quinta-feira (23) em São João do Ivaí, por furto de veículo, porte de arma branca, drogas para consumo e desacato. O carro havia sido furtado no início da manhã na Av. Curitiba, em São Pedro do Ivaí.

Por volta das 15 horas, a guarnição de São João do Ivaí foi acionada por populares, informando que o motorista de um Peugeot 408 prata sem retrovisor estava dirigindo ameaçando os pedestres e outros veículos nas proximidades do Posto Progresso.

A equipe da PM saiu em diligências e encontrou o carro alvo das denúncias, estacionando na Rua Odorico Ferreira Paz em frente a Apae.

Realizada a abordagem, o motorista passou a desacatar os policiais xingando-os e recusando-se a descer do carro, sendo necessário uso de força para contê-lo e algemá-lo. Em busca pessoal foi encontrado com ele, duas pedras de crack e uma faca em sua cintura.

Sendo realizado consulta no sistema SESP foi constatado que o carro estava com alerta de furto na mesma data em São Pedro do Ivaí, e que a vítima viu que o veículo havia sido furtado pelo abordado.

Diante do flagrante o veículo e o autor foram entregues na Delegacia de Polícia de São João do Ivaí.

Furto de moto em São João do Ivaí

Ainda em São João do Ivaí, a PM registrou o furto de uma motocicleta Honda CG 150 Titan, ano 2005/06 KS vermelha, placa AOD1124. A vítima relatou aos policiais que deixou a motocicleta com a chave na ignição e entrou no banco Bradesco, na Rua José Alves Costa.

Pouco depois viu um homem magro de roupa escura descer com o veículo desligado e entrando na Rua Corifeu de Azevedo, o ladrão então ligou a motocicleta e fugiu.

