Pesquisadores fazem levantamento na Estação Ecológica Faian

Pesquisadores da Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), campus de Campo Mourão, estão fazendo um levantamento na Estação Ecológica Faian, em Ivaiporã. O objetivo mapear a flora da área de preservação para execução do plano de manejo.

O grupo de pesquisadores foi recebido pela diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Ivaiporã, Denise Kusminski. “Realizamos um inventário no inverno e, como estamos no outono, é necessário fazer outra avaliação, que será encaminhada ao IAT [Instituto Água e Terra]”, informou. O inventário é um estudo técnico que visa identificar as espécies da flora que ocorrem em determinada área e avaliar o estado de conservação da vegetação.

O município inicia a execução do plano de manejo da Estação Ecológica Faian com o objetivo de avançar nos estudos da área e contribuir com a tábua de avaliação da receita de ICMS Ecológico. Em 2020, o município recebia R$425 mil em ICMS Ecológico. Em 2021, a receita passou para R$713 mil.

Marcelo Caxambu, que é doutor em Ciências Biológicas, coordenou o levantamento da flora na Estação Ecológica Faian, identificando várias espécies, como, por exemplo, rabo-de-bugio, que é ameaçada de extinção, ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata) e angico-vermelho.

“A área da Estação Ecológica Faian é significativa. Além disso, é relevante porque a categoria de Estação Ecológica é mais restritiva. Trata-se da primeira unidade de conservação criada pelo município de Ivaiporã e esperamos que, com o passar do tempo, a floresta seja estabilizada com espécies vegetais e animais mais frequentes”, analisou Marcelo Caxambu.

A Estação Ecológica foi criada numa extensão de 73,5 hectares, em 2016, durante a gestão Carlos Gil e Adail Rother Júnior.