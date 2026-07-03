Perturbação do sossego mobiliza PM em Ivaiporã e São João do Ivaí

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Três atendimentos por perturbação do sossego foram registrados pela PM na madrugada desta sexta

Perturbação do sossego levou a Polícia Militar a atender três ocorrências na madrugada desta sexta-feira (3), em Ivaiporã e São João do Ivaí. As equipes foram acionadas após denúncias de som alto e orientaram os responsáveis para encerrar o barulho e preservar a tranquilidade dos moradores.

O primeiro atendimento ocorreu à 0h22, no Jardim Guanabara I, em Ivaiporã. Conforme a PM, um morador reclamou do som alto vindo da residência vizinha.

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Ao chegar ao endereço, os policiais constataram música e conversa em volume moderado. A pessoa que se apresentou como responsável pela casa foi orientada e informou que encerraria o barulho.

Pouco depois, às 3h09, outra equipe foi acionada para o Jardim Aeroporto, também em Ivaiporã, por uma nova denúncia de perturbação do sossego.

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No local, os policiais verificaram que havia música e conversa em volume moderado. A responsável pela residência recebeu orientação da equipe, que registrou o boletim de ocorrência.

Jovens são orientados em São João do Ivaí

A terceira ocorrência foi registrada às 3h33, em São João do Ivaí. A moradora informou que os novos vizinhos mantinham som alto, conversas e gritos durante a madrugada.

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Os policiais encontraram um grupo de cinco jovens em frente à residência. Após a abordagem, nada de irregular foi localizado.

Os moradores foram identificados e orientados sobre a reclamação apresentada pela vizinha. Segundo a PM, o grupo concordou em desligar o som e colaborar para evitar novos transtornos.

A ocorrência foi registrada em boletim para documentar os fatos.