Personal recebe envelope com ameaça e bala de revólver em Califórnia

Um personal trainer recebeu um bilhete em tom de ameaça enquanto trabalhava em uma academia na noite desta segunda-feira (16) em Califórnia, no Vale do Ivaí. Conforme a Polícia Militar (PM), no bilhete havia uma mensagem afirmando que o homem tinha 10 dias para sair da cidade, além de uma munição calibre 38 com a letra “L”.

Ainda de acordo com os policiais, o dono da academia relatou que um homem chegou no local e entregou um envelope pequeno, que deveria ser entregue para o personal que trabalha no local. O proprietário teria desconfiado da situação e questionado rapaz sobre o que se tratava e ele afirmou que estaria ali a mando de um outro homem.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), pessoas que estavam na academia afirmaram que sabiam o nome da pessoa que entregou o envelope. No entanto, segundo a PM, o suspeito não foi encontrado.

