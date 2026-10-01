Perseguição em Faxinal termina com tiros no motor e prisão de motorista embriagado

Homem furtou um carro, tentou atropelar policiais durante a fuga e foi contido por equipe da Rotam na noite de quarta-feira

Um homem foi preso após furtar um veículo, fugir da polícia e tentar atropelar os agentes na noite de quarta-feira (30), em Faxinal. A perseguição terminou apenas quando a equipe das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) efetuou disparos contra o motor do automóvel para conter o suspeito.

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A ocorrência teve início por volta das 23h, logo após o furto de um Volkswagen Gol preto no Conjunto Francisco Fink. Os policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) localizaram o carro transitando em alta velocidade e deram ordem de parada, que foi ignorada pelo condutor. Durante a fuga, o motorista fez uma manobra evasiva e acelerou o veículo na direção da viatura, gerando risco iminente de atropelamento para a equipe.

Diante da ameaça, os agentes realizaram dez disparos focados no motor do Gol, conseguindo forçar a parada e interromper a tentativa de fuga. O homem foi abordado e recebeu voz de prisão no local. Segundo a polícia, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas se recusou a passar pelo teste do bafômetro. A verificação no sistema também apontou que o suspeito estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada.

O detido foi levado para atendimento médico e, na sequência, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Faxinal, onde deve responder pelos crimes de furto, desobediência e direção perigosa. O veículo recuperado também foi entregue na unidade para os trâmites de devolução ao proprietário.

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Com informações do Blog do Berimbau