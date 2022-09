Período chuvoso pode afetar qualidade do trigo na região

Da Redação

Imagem ilustrativa - pouco mais de um terço da área plantada está pronta para colheita, mas chuvas atrasam trabalho

Depois de uma estiagem relativamente longa em julho e de um mês de agosto com volume de chuvas acima da média para o período, muitos produtores de trigo da região de Apucarana estão de olho no clima chuvoso dos últimos dias. Segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), do Núcleo Regional de Apucarana da Secretaria de Estado da Agricultura (Seab), uma parte da cultura de trigo na região está com a colheita atrasada por conta do período chuvoso, sob risco de perder qualidade dos grãos caso o clima persista pelos próximos dias.

Nos 13 municípios da área atendida pelo Núcleo Regional de Apucarana, foram plantados cerca de 40 mil hectares de trigo e apenas 65% de toda a área já foi colhida. Os 35% restantes já estão com a maturação concluída e dependem apenas do tempo sem chuva para a colheita ser concluída.

Adriano Nunomura, do Deral de Apucarana, destaca que, em condições normais de clima para o período, a safra de trigo já estaria com mais de 85% da área colhida e seria encerrada antes da virada de setembro. Mas o período chuvoso de agosto e dos últimos dias, atrasou a colheita.

“Por enquanto, esse período chuvoso tem sido benéfico para a agricultura regional, como um todo”, ressalta Nunomura. “A preocupação é quanto a essa parte do trigo ainda não colhida, que pode ter a qualidade comprometida nos próximos dias caso as chuvas persistam”, explica. “O excesso de umidade afeta a qualidade dos grãos”.

FLORADA DO CAFÉ

De outro lado, as chuvas volumosas dos últimos dias e as temperaturas combinadas, devem estimular a floração dos cafezais em toda a região. “Teremos uma floração muito boa no café. Está em fase de indução de floração, que deve começar nos próximos dias”, informa Nunomura.

