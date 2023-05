Peneira em Califórnia terá a presença de observador do Flamengo

Da Redação

Peneira acontecerá no estádio municipal de Califórnia

O Estádio Municipal São Francisco de Assis, em Califórnia, norte do Paraná, receberá nos dias 10 e 11 de junho um torneio avaliativo com a presença do observador técnico do Flamengo, Ricardo Vargas, de acordo com Cleber Adriano da Silva, responsável pelo Centro de Treinamento P.A Futebol Apucarana, que organiza a peneira.

Conforme Cleber, acontecerá no dia 10 um torneio entre os times do Maringá FC, Centro de Treinamento P.A Futebol, Tigres e First Futebol Londrina pelas categorias sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15.

Já no dia 11, é realizada uma peneira gratuita do Flamengo, aberta a todos os jovens dentro das idades das categorias sub-11 (nascidos em 2012, 2013 e 2014), que acontece às 8h, sub-13 (nascidos em 2010 e 2011), às 9h30, e sub-15 (nascidos em 2008 e 2009), às 11h.

As inscrições da peneira serão feita no dia. Segundo a organização, será necessário a apresentação do documento de identidade ou certidão de nascimento. É proibido uniformes de clubes sem ser do Flamengo.

fonte: Divulgação

