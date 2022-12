Pelo segundo dia seguido mulher é ameaçada pelo ex, e chama a PM

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

Na segunda-feira (26), a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de ameaça na Rua Antônio Padroeiro dos Santos em Jardim Alegre. A ameaça foi enquanto ele retirava seus pertences da residência.

continua após publicidade .

Segundo a PM, no local foi conversado com solicitante e ela relatou que na noite de Natal já havia acionado a polícia, onde o ex-convivente lhe havia agredido com chutes, socos e empurrões, e posteriormente se evadido do local.

- LEIA MAIS: Homem com mandado de prisão em aberto é preso após ameaçar mãe e irmão

continua após publicidade .

Na segunda-feira, o homem retornou até a residência para retirar seus pertences e quando estava de saída da casa, voltou a ameaçar a solicitante “eu vou voltar aqui e te dar um tiro na cara!”.

Após algum tempo, a solicitante informou que ouviu passos na calçada da residência, e viu alguém tentando abrir a porta para entrar na casa.

Sendo que solicitou via 190 a equipe policial, vindo o indivíduo a se retirar da residência momentos antes da chegada da equipe e tomando rumo ignorado.

continua após publicidade .

Que diante do interesse de representação contra o autor dos fatos, a equipe em posse das características do masculino, saiu em diligências nas proximidades do endereço no intuito de localizá-lo, porém sem êxito, sendo então novamente mulher orientada quanto aos procedimentos pertinentes

Posteriormente confeccionado o presente BOU e encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News