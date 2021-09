Da Redação

O temporal que atingiu cidades do Paraná causou grandes estragos em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, nesta quarta-feira (8). Além vento forte, o granizo assustou a população.

No início desta noite, a Defesa Civil de Jandaia do Sul estimava que cerca de 400 pessoas aguardavam por uma lona para cobrir as residências. Um edifício na área central teve diversas janelas quebradas pelas pedras e há relatos de vários carros danificados pelo granizo.

O vice-prefeito de Jandaia do Sul, Dionísio Costa Alves, o Fifa, acompanhou os trabalhos no início da noite. Segundo ele, equipes da Defesa Civil de outros municípios estão ajudando na distribuição de lona e um abrigo emergencial seria instalado. “Vamos levar colchões para o ginásio de esportes ou outro ponto para abrigar quem não tiver para onde ir. Nossa preocupação agora é com as famílias”, comentou.

Segundo ele, o temporal atingiu vários bairros. “Vila Esmeralda, Santo Antônio. Nova Jandaia... Foram várias localidades, a partir de amanhã vamos fechar um levantamento mais pormenorizado”, comentou.

Segundo a Copel, até a noite de ontem cerca de 5 mil domicílios ainda estavam sem energia no município. Veja os estragos:

Pelo menos 400 casas ficam destelhadas em Jandaia do Sul - Vídeo por: tnonline

O temporal com fortes ventos ocorrido no final da tarde atingiu vários municípios do Vale do Ivaí. Além de Jandaia do Sul, Cambira, Lunardelli, Grandes Rios e Lidianópolis registram destelhamentos e chuva de granizo.

Em Lidianópolis, trecho da rodovia PR-466 chegou a ficar interditada com a queda de galhos de árvores. Também em Lidianópolis, vários barracões tiveram a cobertura danificada.

Em Grandes Rios, galhos caídos na rodovia que dá acesso a cidade também interditaram um trecho da via. Uma torre de empresa de internet caiu sobre a Igreja Matriz, Paróquia São Judas Tadeu. Não há informações sobre feridos.

Segundo a Copel, houve desligamentos de energia em diversos municípios e os mais afetados proporcionalmente são Lidianópolis, Grandes Rios e Rosário do Ivaí.

Em Apucarana, no norte do Paraná, uma árvore caiu em cima de quatro carro no centro do município. Uma escola também sofreu grandes danos. Foram pelo menos nove destelhamentos e seis ocorrências envolvendo queda de árvores.

Equipes da Copel estão em campo na noite desta quarta-feira (8), para recuperar os estragos causados por temporais localizados que atingiram todo o Paraná, que danificaram a rede elétrica em diversos municípios.

Conforme a Copel, a região norte do Paraná foi a mais afetada, são 48 mil domicílios estão sem energia. Foram mais atingidos municípios do Vale do Ivaí, entre eles, Jandaia do Sul, além de Grandes Rios, Lidianópolis e Rosário do Ivaí.

Já no noroeste, foram 23 mil imóveis com interrupção no fornecimento. O evento climático também causou muitos estragos nos municípios na linha abaixo da divisa com São Paulo, como Guaraci, Jaguapitã, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, Rancho Alegre e Uraí.