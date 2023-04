Pedro Sanchez e Thiago são atração de festa em Novo Itacolomi

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais um evento tradicional do calendário festivo do Vale do Ivaí tem data confirmada em 2023 : a Festa do Frango e da Banana de Novo Itacolomi. Criada para divulgar dois produtos importantes do agronegócio local, a festa acontece neste ano de 19 a 21 de maio também em louvor a padroeira do município, Nossa Senhora da Glória. Uma realização da Prefeitura de Novo Itacolomi com apoio do IDR Paraná e Câmara Municipal, o evento traz como atrações muita gastronomia e programação musical. A principal atração da festa é a dupla Pedro Sanchez e Thiago.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Lunardelli reinaugura posto de saúde do distrito de Guaretá

A dupla responsável pelo hit Amor Bandido se apresenta no sábado (20/5). Outras atrações que sobem ao palco nesta data são Lays Favorito e DJ Andre Olly.

continua após publicidade .

A festa também reúne programação técnica, com encontro de produtores de frango e banana no dia 19. No encerramento da programação, no dia 21 (domingo), acontece leilão de gado e almoço com churrasco e costela assada.

LEIA MAIS: Novo Itacolomi prioriza construção de moradias

Siga o TNOnline no Google News