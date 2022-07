Pedro Paulo & Alex é uma das atrações do aniversário de Kaloré

Após dois anos sem comemorações devido à pandemia, de 5 a 7 de agosto festança em homenagem ao 61º aniversário de Kaloré está de volta. O evento acontece todos os dias na praça da prefeitura com diversas atrações.

continua após publicidade .

"As expectativas são as melhores. Estamos felizes em trazer alegria e um pouco de diversão para moradores da cidade e de toda nossa região. Estão todos convidados para festejar com a gente", comenta o prefeito Edmilson Luís Stencel.

Para animar ainda mais a comemoração, no dia 5, tem show de Mariana & Mateus; no dia 6, tem apresentação de Carrero & Capataz; e para fechar com chave de ouro, no dia 7, Pedro Paulo & Alex.

continua após publicidade .

Além dos shows, o evento conta com apresentações do grupo Cores do Samba, da dupla Sérgio & Márcio, e também dos Violeiros de Sion e violeiros locais.

No domingo, dia 7, que promete mais movimento, ainda tem costelada beneficente em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), preparada pela equipe do Ferra Mula, de Apucarana, e também o 13º Trilhão, que deve reunir cerca de 500 pessoas.

"Durante os três dias de festa, acredito que devem passar um público de 10 mil pessoas, principalmente no domingo, que é um dia com uma agenda bastante agitada. Esperamos todos vocês para comemorar o aniversário de Kaloré", acrescenta.

continua após publicidade .

Veja o banner da festa: