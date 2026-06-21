Pedreiro é encontrado morto dentro de residência em Jardim Alegre
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Civil e Científica na manhã deste domingo (21)
Uma pessoa foi encontrada morta dentro de uma residência na manhã deste domingo (21), no município de Jardim Alegre (PR). A vítima seria um pedreiro bastante conhecido na região. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica de Ivaiporã após o atendimento inicial das equipes de segurança e socorro da região.
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A ocorrência mobilizou rapidamente as autoridades locais, seguindo os protocolos para locais de morte. A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao endereço. Na sequência, foram acionados o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia Científica de Ivaiporã.
Após os procedimentos iniciais, o óbito foi oficialmente constatado.
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