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Vale do Ivaí

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ÓBITO

Pedreiro é encontrado morto dentro de residência em Jardim Alegre

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Civil e Científica na manhã deste domingo (21)

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 17:22:40 Editado em 21.06.2026, 17:22:34
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Pedreiro é encontrado morto dentro de residência em Jardim Alegre
Autor Ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (21) - Foto: Blog do Berimbau

Uma pessoa foi encontrada morta dentro de uma residência na manhã deste domingo (21), no município de Jardim Alegre (PR). A vítima seria um pedreiro bastante conhecido na região. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica de Ivaiporã após o atendimento inicial das equipes de segurança e socorro da região.

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A ocorrência mobilizou rapidamente as autoridades locais, seguindo os protocolos para locais de morte. A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao endereço. Na sequência, foram acionados o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia Científica de Ivaiporã.

Após os procedimentos iniciais, o óbito foi oficialmente constatado.

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Corpo de Bombeiros investigação criminal Jardim Alegre morte suspeita polícia civil POLICIA MILITAR
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