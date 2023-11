Pedreiro casado 'dá em cima' de mulher e a ameaça após ser revelado

Uma moradora da cidade de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, abordou uma equipe da Polícia Militar (PM) que realizava um patrulhamento de rotina pela Avenida Júlio Alves Machado, na área central, no início da tarde desta quinta-feira (16), depois de ter sido perseguida, ameaçada e difamada por um pedreiro.

De acordo com a vítima, o homem, que é casado, foi contratado para prestar serviço na residência em que ela vive com o marido. No entanto, após concluir as obras, o pedreiro teria começado a enviar mensagens íntimas para ela. A mulher mostrou as mensagens para o esposo e familiares. Ela disse aos PMs que também relatou a situação para a esposa do suspeito.

Desde então, o pedreiro teria começado a difamá-la para o marido e para a sogra dela, dizendo que ela estaria cometendo adultério. A vítima informou aos policiais militares que o homem também a ameaçou, dizendo que "algo de ruim" aconteceria se ela continuasse a ignorá-lo.

Ela foi orientada e um boletim de ocorrência registrado sobre a situação.

