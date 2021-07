Pedintes tumultuam trânsito no semáforo em Ivaiporã

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada para Av. Paraná por volta das 18 hora de sexta-feira (23), onde havia denúncia que pedintes estavam no semáforo tumultuando o trânsito, alguns agressivos e ameaçando pessoas que paravam.

No local, a equipe se deparou e com um dos indivíduos deitado no chão com objetivo de parar o trânsito, enquanto os demais pediam dinheiro aos que eram obrigados a parar o veículo.

Enquanto a equipe verificava a situação do indivíduo deitado ao chão, um dos acusados passou a tumultuar, para atrapalhar o atendimento da ocorrência, os policiais solicitaram para ele se retirar do local.

Todavia, não acatou a ordem e começou a ironizar “me prendam, vão fazer o serviço de vocês", posteriormente passou a gritar.

Sendo então dada voz de prisão, ele também xingou os policiais quando entrou no camburão.