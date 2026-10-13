Pedido por copo de água vira distração para furto em Jandaia; dupla foi presa

O crime ocorreu enquanto o morador da casa havia se afastado rapidamente para buscar um copo de água para uma das visitantes

Duas mulheres foram presas na madrugada desta terça-feira (13) suspeitas de furtarem dinheiro da residência de um morador na região central de Jandaia do Sul. O crime aconteceu em um imóvel localizado na Rua José Miguel Lopes Villar, após as suspeitas se aproveitarem de uma distração do dono da casa.

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Segundo o relato do morador à Polícia Militar, as duas mulheres estavam em sua residência quando uma delas pediu um copo de água. Ao se afastar momentaneamente para buscar a bebida, a quantia de aproximadamente R$ 1.300 em espécie foi retirada de dentro de sua mala. O homem só percebeu a falta do dinheiro logo após as visitantes irem embora.

A polícia foi acionada e iniciou buscas pela área central da cidade, conseguindo localizar e abordar a dupla pouco tempo depois. Durante a revista feita por uma policial feminina, parte do dinheiro levado foi recuperado. Uma das mulheres escondia R$ 640 em suas roupas íntimas (sutiã), enquanto a outra guardava R$ 100 também nas peças íntimas.

Ao serem questionadas sobre a origem da quantia, as abordadas negaram o crime e disseram que o próprio morador havia dado o dinheiro a elas. Diante da situação, as duas receberam voz de prisão e foram levadas, junto com a vítima e os valores recuperados, para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.