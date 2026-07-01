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VIOLÊNCIA

Pedido para prender cão solto termina em agressão em Jandaia do Sul

Proprietário do animal fugiu do local; cachorro de grande porte quase derrubou motociclista e atacou gravemente o gato de uma vizinha

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 10:09:41 Editado em 01.07.2026, 10:09:38
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Pedido para prender cão solto termina em agressão em Jandaia do Sul
Autor Caso ocorreu em Jandaia do Sul - Foto: Arquivo TN

Um pedido de bom senso terminou em violência no final da tarde de terça-feira (30), no Jardim das Flores, em Jandaia do Sul. Um morador foi agredido após solicitar que o vizinho recolhesse seu cachorro, que estava solto na rua e causando transtornos. O agressor fugiu antes da chegada da polícia.

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De acordo com o relato registrado pela Polícia Militar (PM), um homem de 48 anos trafegava de motocicleta pela via quando quase sofreu uma queda ao ser surpreendido por um cão de grande porte, da raça pastor-belga-malinois, que estava solto. No mesmo momento, o cachorro atacou o gato de uma vizinha de 69 anos, deixando o felino gravemente ferido.

Após o susto, o motociclista procurou o dono do cachorro, um homem de 42 anos, para pedir que ele tirasse o animal da rua. O proprietário, no entanto, exaltou-se com a cobrança e partiu para a agressão física, causando um ferimento no cotovelo esquerdo da vítima. Logo após o ataque, o autor fugiu do local.

Os moradores relataram aos policiais que o problema é recorrente. Segundo as testemunhas, o cão costuma ficar solto diariamente na via pública, com o hábito de perseguir pedestres, outros animais e veículos que passam pelo local, colocando a vizinhança em risco.

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A equipe policial registrou a ocorrência e orientou as vítimas sobre os procedimentos legais que podem ser tomados contra o dono do cachorro, tanto pela agressão física quanto pela falta de responsabilidade na guarda do animal.

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agressão física' animais soltos incidentes com cães responsabilidade dos donos de pets segurança pública violência entre vizinhos
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