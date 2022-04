Pedestre morre atropelado por carro em Ortigueira

Da Redação

Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro na noite desta quinta-feira (14), em Ortigueira, no KM 351, na BR-376. O acidente ocorreu por volta das 21 horas e foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a equipe, o motorista do GM/Vectra, que seguia o fluxo da via, no sentido Ortigueira/Mauá da Serra, em um local sem iluminação artificial, não percebeu que o pedestre atravessava a rodovia fora da faixa de pedestre e não conseguiu desviar a tempo de evitar o atropelamento.

De acordo com a PRF, a vítima caiu desacordada sobre a faixa esquerda da pista. Na sequência, um Hyundai HB20, que seguia no mesmo sentido do Vectra, tentou desviar da vítima, e acabou batendo na lateral do carro e capotando o veículo. No entanto, os ocupantes do HB20 não sofreram ferimentos.

A Polícia Científica foi acionada para a realização da perícia, junto do Instituto Médico Legal (IML), de Telêmaco Borba, para o encaminhamento da vítima. A PRF vai confeccionar o Boletim de Acidente de Trânsito.