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JANDAIA DO SUL

Pedestre fica em estado grave após ser atropelado por caminhonete na BR-376

Vítima foi atingida por uma GM S-10 na manhã desta quarta-feira (1º) e precisou ser transferida por equipe aeromédica

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 12:23:18 Editado em 01.07.2026, 12:23:12
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Pedestre fica em estado grave após ser atropelado por caminhonete na BR-376
Autor Foto: Reprodução/Jandaia Online

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma caminhonete GM S-10 na manhã desta quarta-feira (1º), na BR-376, em Jandaia do Sul. O acidente aconteceu por volta das 11h30, no trecho em frente ao Café Jandaia.

📰 LEIA MAIS: Polícia Civil prende em Jandaia do Sul suspeito de série de furtos em residências

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Logo após a colisão, equipes da Defesa Civil do município e da concessionária Motiva foram mobilizadas para prestar os primeiros socorros à vítima no local.

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Diante da gravidade dos ferimentos, foi acionada uma equipe do aeromédico, que deu apoio ao atendimento e realizou o encaminhamento do homem de helicóptero a uma unidade hospitalar.

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Com informações de Jandaia Online

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