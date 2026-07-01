Pedestre fica em estado grave após ser atropelado por caminhonete na BR-376
Vítima foi atingida por uma GM S-10 na manhã desta quarta-feira (1º) e precisou ser transferida por equipe aeromédica
Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma caminhonete GM S-10 na manhã desta quarta-feira (1º), na BR-376, em Jandaia do Sul. O acidente aconteceu por volta das 11h30, no trecho em frente ao Café Jandaia.
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Logo após a colisão, equipes da Defesa Civil do município e da concessionária Motiva foram mobilizadas para prestar os primeiros socorros à vítima no local.
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Diante da gravidade dos ferimentos, foi acionada uma equipe do aeromédico, que deu apoio ao atendimento e realizou o encaminhamento do homem de helicóptero a uma unidade hospitalar.
Com informações de Jandaia Online