Pedestre fica em cima de carro após ser atropelado; veja

Um homem de 41 anos foi preso por lesão culposa na direção e por embriaguez ao volante em São Pedro do Ivaí, no Paraná. O motorista que não tem CNH atropelou um pedestre que foi parar em cima do carro. O acidente aconteceu no começo da noite de sexta-feira (30).

Um morador do município gravou um vídeo e mostra a vítima entre o para-brisa e capô do carro. Testemunhas contaram que o homem atravessava na faixa de pedestres, que o condutor ainda trafegou aproximadamente 100 metros com o ferido em cima do veículo.

tnonline

A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela Avenida Dr. Cícero de Moraes e flagrou o acidente. Os policiais informaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez, estava com odor etílico.

A PM realizou o teste do bafômetro que apontou 0,94Mg/L, comprovando o crime de embriaguez ao volante. O carro, um Pálio, foi apreendido pois estava com pendências.

A saúde do município foi chamada e devido aos ferimentos o homem precisou ser transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana.

O motorista foi encaminhado para a cadeia de Jandaia do Sul.