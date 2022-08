Pedestre é surpreendida por ladrão e tem o celular roubado em Ivaiporã

Da Redação

Na madrugada desta terça-feira (2), a equipe RPA de Jardim Alegre, acionada via COPOM para atendimento de uma situação de roubo na cidade de Ivaiporã, na Rua Zacarias Góes de Vasconcelos, no Jardim Luiz XV.

No local em contato com a solicitante, relatou que estava andando a pé pela via, quando foi surpreendida pelas costas, onde um indivíduo a agarrou mediante força física, inclusive jogando-a no chão, causando escoriações em seu braço esquerdo e perna esquerda, e na sequência o ladrão roubou seu celular, um Samsung J7 metal de cor preto.

No intuito de impedir o roubo, entrou em luta corporal com o indivíduo, onde inclusive rasgou a camiseta do autor, porém não conseguiu evitar o roubo, e ele se evadiu tomando rumo ignorado.

Disse ainda aos policiais que o indivíduo era magro, de pele morena clara, aparentando ter 18 anos e que saiu correndo usando apenas um short na cor azul e sem camiseta.

Diante da situação, aa equipe realizou diligências pelas proximidades do local no intuito de localizar o autor dos fatos, porém sem êxito.

A solicitante foi orientada quanto os procedimentos pertinentes aos fatos e liberada no local. O BOU foi confeccionado e encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

