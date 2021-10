Da Redação

Acidente foi na Av. Paraná, no centro de Borrazópolis

Um homem foi atropelado por uma motocicleta na noite de sábado (9), no centro da cidade de Borrazópolis. O acidente de trânsito foi na Av. Paraná, estava chovendo no momento do acidente.

A vítima foi socorrida pela equipe de saúde de Borrazópolis com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital Municipal.

O motoqueiro não se feriu. As causas do acidente não foram informadas.

* Com informações Blog do Berimbau