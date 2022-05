Pedestre é atropelado por carro em São Pedro do Ivaí

Da Redação

Um homem identificado como Edinei A. da Costa, foi atropelado na noite de quarta-feira (25), próximo ao trevo da usina Renuka Vale do Ivaí, em São Pedro do Ivaí.

Segundo informações, o homem estava embriagado e andando pelas margens da pista, quando teria entrado na frente de um VW/Santana prata, com placas de São Pedro do Ivaí. O motorista do carro parou e prestou atendimento a vítima.

A equipe da Santa Casa de Misericórdia foi acionada para prestar socorro, sendo que o motorista Edson e enfermeiro Jhony chegaram rapidamente, realizando os primeiros socorros e depois encaminhando a vítima até o hospital.

O homem estava com aparente fratura no ombro direito e suspeita de fratura na perna esquerda, sendo transferido para o Hospital da Providência, de Apucarana, sem risco de perder a vida.

