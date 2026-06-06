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ACIDENTE

Pedestre é atropelada na Praça da República em Borrazópolis

Vítima atravessava a via quando foi atingida por veículo; motorista prestou socorro e acompanhou o atendimento médico.

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 19:22:37 Editado em 06.06.2026, 19:22:32
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Pedestre é atropelada na Praça da República em Borrazópolis
Autor Acidente na Praça da República em Borrazópolis - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Uma pedestre foi atropelada por um veículo na tarde deste sábado (6), na Praça da República, em Borrazópolis. O acidente aconteceu em frente à agência do Banco do Brasil, no momento em que a mulher atravessava a via.

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A vítima foi atingida por um automóvel conduzido por um homem que parou no local para prestar socorro. Profissionais do Hospital Municipal de Borrazópolis foram acionados, realizaram o atendimento inicial no local e transportaram a mulher para a unidade de saúde para avaliação médica. Ela sofreu escoriações.

O motorista do veículo aguardou a chegada do socorro na praça, deslocou-se até o hospital e colaborou com os procedimentos de atendimento prestados à vítima.

As informações são do Blog do Berimbau.

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