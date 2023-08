Pedal em Mauá da Serra arrecada fundos para ajudar criança com câncer

Um pedal solidário que acontecerá em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, tenta arrecadar fundos para ajudar o menino Henry, de 1 ano e 7 meses, que possui Retinoblastoma (câncer ocular que acometeu todo o globo ocular do olho direito). Por conta da doença, o menino precisou fazer a Enucleação, termo utilizado para descrever a remoção cirúrgica de um olho.

Agora a família precisa arrecadar dinheiro para realizar alguns exames e arcar com os custos de se deslocar de 2 a 3 vezes por semana para São Paulo para iniciar o processo de colocar uma prótese ocular.

O pedal é promovido pelo grupo Pedal da Serra e acontecerá no próximo domingo (6) a partir das 6h30. A saída será na lanchonete holandesa em Mauá da Serra, e os participantes poderão escolher se percorrerão o trajeto de 17 km ou o de 42 km. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 com café da manhã incluso, e de R$ 75,00 com café da manhã e almoço incluso. As inscrições são feitas através da internet.

De acordo Sideney, responsável pelo grupo Pedal da Serra, esse é o primeiro pedal para ajudar uma pessoa, mas o grupo sempre realiza iniciativas para ajudar aqueles que precisam. “Esse é o primeiro pedal em prol de alguém, mas a gente sempre faz algo para ajudar. Tem uma outra menina, a Sofia, que é de Mauá também, e a gente está fazendo uma rifa de uma bicicleta, para ajudar no tratamento dela”, afirmou ele.

Ainda segundo Sideney, toda a arrecadação obtida através das inscrições será voltada para ajudar no pós-tratamento do Henry. O responsável ainda afirma que a expectativa é que em torno de 100 a 150 pessoas de várias cidades do Vale do Ivaí participem do evento.

