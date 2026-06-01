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Pedágio free flow entra em operação em Mauá da Serra; tarifa base é de R$ 10,80

Equipamentos instalados na BR-376 e na PR-445 registram passagem automaticamente

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 09:33:56 Editado em 01.06.2026, 09:33:49
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Pedágio free flow entra em operação em Mauá da Serra; tarifa base é de R$ 10,80
Autor Cobrança começa a valer a partir desta segunda-feira - Foto: Motiva Paraná/Divulgação

A cobrança do pedágio eletrônico no sistema free flow começa a valer nesta segunda-feira (1º) nos pórticos instalados em Mauá da Serra, na BR-376, e na cidade vizinha de Tamarana, na PR-445. A tarifa base é de R$ 10,80 e o registro é feito de forma automática pelos equipamentos de leitura, sem a necessidade de paradas ou cabines físicas. A cobrança sofre acréscimo para caminhões e ônibus, que pagam a tarifa multiplicada pelo número de eixos do veículo, enquanto as motocicletas são totalmente isentas do pagamento.

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Para os motoristas que realizam o trajeto de ligação da região Norte do estado com a capital Curitiba, a Motiva, concessionária responsável pelos trechos, estabeleceu uma regra de integração. Caso o condutor passe pelos dois pórticos — de Mauá da Serra e Tamarana, que ficam a 32 quilômetros de distância um do outro — no mesmo sentido e em um intervalo de até duas horas, será cobrada apenas uma única tarifa.

Sem a possibilidade de pagamento imediato na pista, o prazo estipulado para a quitação do pedágio é de 30 dias corridos após a passagem pelo pórtico. Os usuários têm à disposição diversas plataformas digitais, como o site Pedágio Digital, que aceita PIX, cartão de crédito e oferece a opção de cadastro para débito automático. O acerto também pode ser feito pelo site da concessionária ou pelo aplicativo Motiva Rodovias. Já os motoristas que utilizam a etiqueta eletrônica, a TAG, garantem um desconto automático de 5% no valor e contam com uma possibilidade de redução progressiva na tarifa até a trigésima passagem realizada no mesmo sentido.

Apesar de o sistema ser essencialmente digital, os motoristas que preferem usar dinheiro em espécie podem realizar o pagamento em três estabelecimentos comerciais parceiros localizados de forma estratégica nas margens das rodovias. Os pontos de recebimento físico ficam em um restaurante no quilômetro 296 da BR-376, em Mauá da Serra, além de um posto de combustíveis no quilômetro 60 da PR-445, em Londrina, e em um restaurante no quilômetro 349 da BR-376, em Ortigueira. Em caso de dúvidas, os usuários podem acionar a concessionária por meio do telefone 0800-376-0000 ou buscar ajuda nos totens instalados nas bases operacionais.

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descontos em pedágios Motiva Rodovias pagamento digital pedágio eletrônico Sistema Free Flow tarifa de pedágio
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