PCPR prende suspeitos de furto em empresa de Jardim Alegre

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente nesta sexta-feira (28), dois homens por furto qualificado em Jardim Alegre, região Norte Central do Estado, .

Os homens, de 22 e 41 anos, são suspeitos de participarem do arrombamento e furto, no domingo (23), da empresa Concrevali que fica localizada no Parque Industrial na PR-466.

Os policiais civis também cumpriram dois mandados de busca e apreensão no endereço dos suspeitos. Cheques que haviam sido furtados foram recuperados pelas equipes. A PCPR busca identificar outras pessoas envolvidas no crime.

