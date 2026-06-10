PCPR prende suspeito de extorquir empresário em Ivaiporã com ameaça de divulgar conteúdo íntimo

A Polícia Civil de Ivaiporã prendeu em flagrante, na terça-feira (9), um homem de 36 anos suspeito de extorquir um empresário por meio de ameaças envolvendo a divulgação de conteúdo íntimo. Segundo a investigação, a vítima vinha sendo coagida desde abril deste ano a realizar pagamentos em dinheiro para evitar a exposição de imagens e conversas de caráter privado.

De acordo com a polícia, o empresário procurou a delegacia relatando que já havia transferido mais de R$ 20 mil ao suspeito em razão das ameaças recebidas. Mesmo após os pagamentos, as cobranças continuaram.

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Ainda conforme o relato apresentado à Polícia Civil, o investigado teria exigido um novo repasse de R$ 5 mil. Caso a quantia não fosse paga, ele ameaçava divulgar o material íntimo em redes sociais e encaminhá-lo a familiares da vítima.

Após tomar conhecimento da denúncia e analisar os elementos apresentados, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências que levaram à localização do suspeito. O homem foi abordado e encaminhado à delegacia, onde foram adotados os procedimentos de polícia judiciária.

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As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e verificar a possível existência de outras condutas criminosas relacionadas aos fatos apurados.

A Polícia Civil orienta que vítimas de extorsão ou de crimes praticados por meios digitais procurem imediatamente uma unidade policial. A recomendação é preservar mensagens, comprovantes de transferências e outros registros que possam contribuir com as investigações.

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