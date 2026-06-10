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EXTORSÃO

PCPR prende suspeito de extorquir empresário em Ivaiporã com ameaça de divulgar conteúdo íntimo

Homem de 36 anos foi preso em Ivaiporã após investigação apontar exigência de dinheiro para não divulgar imagens e conversas privadas da vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 09:35:08 Editado em 10.06.2026, 09:38:30
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PCPR prende suspeito de extorquir empresário em Ivaiporã com ameaça de divulgar conteúdo íntimo
Autor 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A Polícia Civil de Ivaiporã prendeu em flagrante, na terça-feira (9), um homem de 36 anos suspeito de extorquir um empresário por meio de ameaças envolvendo a divulgação de conteúdo íntimo. Segundo a investigação, a vítima vinha sendo coagida desde abril deste ano a realizar pagamentos em dinheiro para evitar a exposição de imagens e conversas de caráter privado.

De acordo com a polícia, o empresário procurou a delegacia relatando que já havia transferido mais de R$ 20 mil ao suspeito em razão das ameaças recebidas. Mesmo após os pagamentos, as cobranças continuaram.

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LEIA MAIS: Mulher é detida após ameaçar moradores em casa de Ivaiporã

Ainda conforme o relato apresentado à Polícia Civil, o investigado teria exigido um novo repasse de R$ 5 mil. Caso a quantia não fosse paga, ele ameaçava divulgar o material íntimo em redes sociais e encaminhá-lo a familiares da vítima.

Após tomar conhecimento da denúncia e analisar os elementos apresentados, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências que levaram à localização do suspeito. O homem foi abordado e encaminhado à delegacia, onde foram adotados os procedimentos de polícia judiciária.

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As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e verificar a possível existência de outras condutas criminosas relacionadas aos fatos apurados.

A Polícia Civil orienta que vítimas de extorsão ou de crimes praticados por meios digitais procurem imediatamente uma unidade policial. A recomendação é preservar mensagens, comprovantes de transferências e outros registros que possam contribuir com as investigações.

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ameaça conteúdo íntimo crimes digitais Extorsão investigação policial ivaipora
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