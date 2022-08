PCPR prende investigado por homícidio no último domingo em Ivaiporã

Da Redação

Polícia Civil de Ivaiporã

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou que prendeu preventivamente nesta quinta-feira (11), o suspeito de homicídio que ocorreu no último domingo, dia 07, em Ivaiporã, região do Vale do Ivaí, Norte do Estado.

O homem, de 41 anos, é investigado por desferir uma facada contra Claudinei de Souza, de 44 anos, que veio à óbito em razão dos ferimentos.

O crime teria sido motivado por uma discussão familiar. Após o crime, o suspeito empreendeu fuga e estava foragido desde então.

O homicídio aconteceu em uma casa na Rua Machado de Assis, no Bosque da Saúde, próximo a sede campestre do sindicato dos comerciários por volta das 8h30.

