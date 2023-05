PCPR prende homem suspeito de roubo e lesão corporal contra idosa

Da Redação

Polícia Civil de Ivaiporã

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), através da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, cumpriu na tarde desta quinta-feira (11), um mandado de prisão preventiva relacionado ao inquérito de apura roubo.

A vítima registrou boletim de ocorrência relatando que teria sido vítima de roubo e lesão corporal ocorrido na região do Lago das Flores em Ivaiporã, no dia 22 de abril.

O investigado teria roubado de uma idosa de 70 anos, R$ 170,00. Além disso, teria desferido um soco no olho direito, e em razão do golpe a vítima veio a cair no lago.

Diante da notícia de fatos foi reprsentado pela prisão preventiva do investigado pelo crime de roubo.

O preso foi encaminhado a carceragem do DEPEN de Ivaiporã. Após a total apuração dos fatos, todo o colhido será remetido à Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias que poderão ser encaminhadas diretamente ao whatsapp – (43) 3472-1181.

