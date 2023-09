PCPR prende homem por tráfico de drogas e apreende cocaína em Ivaiporã

A droga estava escondida embaixo do carpete do automóvel

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), através da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, realizou, na tarde de segunda-feira (18), a prisão em flagrante de um indivíduo que comercializava drogas no Jardim Nova Porã.

Após reiteradas denúncias anônimas relatando que um homem estaria comercializando drogas fazendo uso de veículo um VW Saveiro branco, na região do Jardim Nova Porã, uma equipe de investigadores passou a monitorar o veículo.

Depois de algum tempo os agentes avistaram o veículo em deslocamento pela Rua Mangueira sendo dada voz de abordagem ao condutor, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Na busca veicular foram encontradas 10 porções de cocaína que estavam escondidas embaixo do carpete do automóvel.

Diante dos fatos o condutor do veículo foi levado para a Delegacia de Ivaiporã para lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O veículo, por se tratar de instrumento do crime, também foi apreendido.

O detido possui longa ficha criminal com histórico de condensações por roubo e associação criminosa. Ele foi encaminhado ao DEPEN de Ivaiporã e se encontra a disposição da justiça.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias que poderão ser encaminhadas diretamente ao WhatsApp – (43) 3472-1181.

