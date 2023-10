PCPR prende homem investigado por feminicídio em Ivaiporã

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), através da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, cumpriu na tarde desta quarta-feira (25) de mandado de prisão temporária contra um homem investigado pelo crime de feminicídio. O suspeito era companheiro da vítima.

O crime ocorreu na noite de domingo (22) na proximidades da Rua Olavo Bilac, no Jardim Nova Porã. Após um rápido trabalho do setor de investigação, representou-se pela prisão temporária do investigado no dia seguinte ao crime.

A vítima Marcia Regina Sanches, de 37 anos, foi encontrada caída com ferimentos por arma branca na Rua Olavo Bilac. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu a caminho do hospital. Apurou-se que vítima e o investigado mantinham o relacionamento conturbado com histórico de agressões e abuso de drogas.

Os elementos investigativos indicam que a vítima foi atingida dentro do carro; que o investigado empreendeu fuga logo após o crime usando o veículo da companheira, mas durante a fuga o veículo acabou caindo em uma vala próxima a uma plantação.

Destaca-se que o investigado é acusado pela pratica de outro feminicídio ocorrido na cidade de Piraquara/PR, além do crime de tráfico de drogas.

A investigação prossegue aguardando-se a juntada dos laudos periciais. Investiga-se, ainda, a participação de uma outra pessoa no crime.

