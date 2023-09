'PCPR na Comunidade' atende mais de 800 pessoas em Rio Branco do Ivaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) levou serviços de polícia judiciária e orientações para 840 pessoas durante o evento PCPR na Comunidade, em Rio Branco do Ivaí, na região Norte do Estado. A ação aconteceu em parceria com o Paraná em Ação.

Durante o evento, realizado de quarta a sexta-feira (13 a 15), os policiais civis fizeram registro de boletim de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais e pesquisa de percepção de criminalidade. Além disso, foram repassadas orientações sobre como realizar denúncias, prevenções e quais as medidas que podem ser tomadas ao ser vítima de um crime.

A disponibilização das atividades visa ajudar a população mais carente e com dificuldade de acesso aos serviços da PCPR, aproximando a instituição da comunidade. Na ação, ainda foram confeccionadas 420 carteiras de identidade.

A PCPR também esteve no local com exposição de perícia papiloscópica (que atua com identificação digital para ajudar em elucidação de crimes). Os participantes do evento também contaram com atividades lúdicas com as crianças, visando mostrar a atuação dos policiais civis e criar uma aproximação com a comunidade.

"Foi um momento muito importante para a Polícia Civil do Paraná levar os seus serviços até a população da cidade e das cidades vizinhas. Algo muito legal que ocorreu foi a orientação sobre a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência pela internet. Houve também uma interação muito boa com as crianças. Uma maneira de educar os futuros cidadãos adultos para uma segurança de qualidade. Isso é construir uma segurança pública para o futuro”, afirmou o coordenador do PCPR na Comunidade João Mario Goes.

DEMAIS SERVIÇOS – Além das atividades de Polícia Judiciária, o Paraná em Ação ofertou outros serviços fundamentais e necessários à toda comunidade durante o evento, como assistência social, defensoria pública, confecção da carteira do autista, serviços da agência do trabalhador, além de exposições.

PCPR NA COMUNIDADE – O PCPR na Comunidade é um projeto que ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público.

