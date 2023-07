PCPR investiga golpes aplicado por “duas mulheres” no Vale do Ivaí

A Polícia Civil (PCPR) está investigando uma série de golpes que estão sendo realizados no Vale do Ivaí. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) divulgado nesta terça-feira (17.07) há três situações onde duas mulheres com as mesmas características aparecem como autoras.

Em dois casos relatados no último boletim da PM, nas cidades de Jardim Alegre e Borrazópolis, as vítimas relataram que as autoras estavam em um carro vermelho.

Em Borrazópolis a vítima foi surpreendida pelas mulheres que entraram sem permissão dentro de sua casa e disseram que estavam vendendo cobertores. Como ela não quis comprar nada foram embora em um carro vermelho.

Após a saída a mulher percebeu que elas haviam furtado seu cartão (débito/crédito) juntamente com sua senha. A mulher foi então à agência bancária e constatou que havia sido sacado da conta corrente de R$ 2.9 mil.

Em Jardim Alegre duas mulheres com as mesmas características tentaram furtar uma residência no distrito de Placa Luar, elas se passaram por vendedoras de panela. Quando entraram na residência, uma mulher foi para o quarto e a outra para a cozinha, exigindo os documentos da moradora, momento em que uma delas conseguiu pegar a bolsa, sendo logo recuperada pela solicitante, e não conseguiram furtar nada.

Em Grandes Rios também houve golpe envolvendo duas mulheres, só que neste casos elas estavam acompanhadas de dois homens em um Polo preto.

Elas chegaram à residência dizendo que eram vendedoras de edredons, como não houve interesse do morador, então afirmaram ser representantes da Igreja e propuseram benzer sua casa, alegando trazer água benta em uma garrafa plástica contendo uma imagem de uma santa.

Para abençoar o dinheiro elas pediram a carteira da vítima. Uma das mulheres chamou o morador para fora da casa dizendo que tinha um presente para ele no carro. Enquanto a vítima estava distraída, outra mulher aproveitou a oportunidade para furtar o cartão bancário da vítima, juntamente com um papel que continha a senha.

No sábado moradora de Faxinal levou R$ prejuízo de R$ 1.3 mil

No último sábado (15) em Faxinal uma moradora levou um prejuízo de 1.3 mil em dinheiro, após deixar uma mulher desconhecida entrar na residência para usar o banheiro.

Por volta das 10 horas duas mulheres (uma loira e uma morena) desceram de um carro branco estacionado em frente à sua casa e pediram para usar o banheiro, num primeiro momento a vítima ficou receosa em deixar.

Porém, após muita insistência ela deixou, uma das mulheres ficou conversando com a vítima no portão, enquanto a outra foi ao banheiro.

Após as duas mulheres terem ido embora, a solicitante entrou na casa e constatou que os cômodos estavam bagunçados, e que sua bolsa havia sumido. A bolsa continha além de aproximadamente R$ 1.3 mil em dinheiro, seus documentos (RG, CPF).