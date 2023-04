PCPR e Polícia Militar cumprem mandados judiciais no Vale do Ivaí

Da Redação

Nesta sexta-feira (28/04), a 6ª CIPM atuando em conjunto com a Polícia Civil de São João do Ivaí, realizou o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de São João do Ivaí, Lunardelli e Godoy Moreira.

A operação tem como objetivo o combate aos crimes de tráfico de drogas e a apreensão de objetos ilícitos. Duas pessoas foram presas.

No total foram apreendidos, uma espingarda artesanal cal. .22 com 17 munições intactas; R$ 2.664,90 em dinheiro, 0,33gramas de maconha; diversos aparelhos de telefone celulares e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

As equipes, compostas por mais de 50 policiais, contaram com o apoio do canil da PM e Rotam.

De acordo com a delegada Kethilin Iurino, as equipes fizeram um levantamento deinformações sobre alvos relacionados ao tráfico, porte e posse de armas, além de outros crimes correlacionados.“

Essa operação é resultado de um trabalho investigativo prévio, que levou a identificação de alvos que poderiam estar envolvidos com atividades criminosas na região”, explicou a delegada.

O comandante do Destacamento da Polícia Militar na comarca, sargento Caetano, acrescenta que a operação começou em Lunardelli. “Uma operação conjunta que resultou em apreensões de armas, droga, balança de prisão, dinheiro, celulares e outros objetos”.

* Com informações 6ª CIPM e Canal HP

