PCPR divulga fotos de partes de veículo que atropelou homem na PR-272

A Polícia Civil de Faxinal conseguiu identificar o tipo de veículo que na noite de sábado (29) atropelou e matou o andarilho José Quintino da Silva, de 66 anos, na Rodovia PR-272, em Cruzmaltina.

De acordo com o investigador da 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil , Fernando Serpe, foram encontrados no local do acidente partes do para-lama e outras peças de uma motocicleta envolvida no acidente.

As imagens foram liberadas e a PCPR está em busca de informações sobre o condutor. Informações podem ser repassadas ao Whatsapp 43 3461 1122.

O acidente foi na altura do KM 246, na rodovia na PR-272 próximo ao distrito de Dinizópolis.

Motoristas que passavam pelo local encontraram a vítima caída no chão e acionaram a Polícia Rodoviária Estadual e a equipe de socorro, mas a vítima já se encontrava em óbito.

O veículo que se envolveu no acidente se evadiu do local sem prestar socorro à vítima.

