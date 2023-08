PCPR de Ivaiporã prende investigado de tentativa de homicídio

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), através da 54ª Delegacia Regional de Polícia cumpriu mandado de prisão em Ivaiporã nesta quarta-feira (9) no distrito de Santa Barbara.

O detido é investigado por uma tentativa de homicídio no Distrito de Jacutinga em julho, quando desferiu uma facada pelas costas na vítima após ele reclamar do barulho de motocicletas.

Na época, a vítima se encontrou com o autor na rua, e pediu para que ele parasse com os barulhos. O autor então saiu do local e voltou logo depois acompanhado do pai que desferiu um soco na boca da vítima e autor uma facada que atingiu as costas da vítima.



Após ouvir testemunhas e analisar as imagens das câmeras de segurança a Polícia Civil concluiu que o investigado incorreu na prática de crime de tentativa de homicídio, que não se consumou em virtude da intervenção de populares.

Diante disso, representou-se pela prisão preventiva visando garantir a ordem pública tendo em vista que o autor já foi indiciado pelo crime de homicídio no ano em 2020.

O investigado foi encaminhado ao DEPEN de Ivaiporã e se encontra a disposição da justiça;

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias que poderão ser encaminhadas diretamente ao WhatsApp – (43) 3472-1181.

