PCPR de Ivaiporã conclui inquérito sobre morte de recém-nascido

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), através da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, concluiu as investigações sobre a morte de um recém-nascido.

A morte da criança do sexo feminino de aproximadamente um mês de vida foi registrada 26 de abril de 2023, sendo instaurado inquérito policial para investigar as causas da morte uma vez que havia suspeita inicial de violência, fato que não se confirmou ao longo da investigação.

Foram colhidos os depoimentos da mãe da criança e do médico do SAMU que verificou o óbito. Além dos depoimentos, foram realizados inúmeros exames periciais (exame anatomopatológico, dosagem alcoólica e triagem toxicológica, exame de necropsia).

Os exames periciais apontaram que a morte se deu por causa indeterminada, sem sinais de violência. Dessa forma, ausente qualquer indicativo de violência o inquérito policial foi concluído sem indiciamento.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias que poderão ser encaminhadas diretamente ao WhatsApp – (43) 3472-1181.

