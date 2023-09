PCPR cumpre mandado e apreende moto de investigado por tráfico

Siga o TNOnline no Google News

Uma moto com sinais de identificação adulterados foi apreendida em uma residência, na manhã desta quinta-feira (21), durante uma operação da Polícia Civil de Ivaiporã.

O mandado de busca e apreensão é relacionado a uma investigação de tráfico de drogas na Comarca de Ivaiporã. O proprietário da residência encontra-se preso após ter sido flagrado com 10 porções de cocaína.

Após a prisão do suspeito, a polícia recebeu informações indicando que poderia existir mais drogas na residência do investigado.

Realizada busca no local não foram encontradas substâncias entorpecentes, porém no local havia uma moto com o chassi raspado.

Diante dos fatos a equipe realizou a apreensão da motocicleta, e o investigado responderá pelo crime do art. 311 do código penal, adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, além do tráfico de drogas que motivou sua prisão.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias que poderão ser encaminhadas diretamente ao WhatsApp – (43) 3472-1181.

