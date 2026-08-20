PCPR cumpre mandado de prisão em Ivaiporã por descumprimento de medida protetiva

Homem de 19 anos teria ameaçado uma adolescente mesmo após ser intimado sobre medidas protetivas.

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, cumpriu nesta quinta-feira (20), mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por ameaças e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas judicialmente.

A investigação teve início após relatos de ameaças contra uma adolescente de 15 anos, em contexto de violência doméstica e familiar. Segundo apurado, mesmo após ser formalmente intimado das medidas protetivas, que proibiam sua aproximação e qualquer contato com a vítima, o investigado, de 19 anos, teria voltado a adotar condutas intimidatórias.

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Conforme consta da investigação, ele teria telefonado ao pai da adolescente e proferido ameaças de morte. Posteriormente, teria novamente estabelecido contato direto com a vítima por meio de uma rede social, encaminhando mensagens de conteúdo ameaçador.

Diante da reiteração das condutas e da constatação de que as medidas protetivas anteriormente impostas não foram suficientes para impedir novos contatos e ameaças, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, posteriormente determinada pela Justiça. O cumprimento da ordem judicial ocorreu em uma residência localizada na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã.

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A Polícia Civil reforça a importância de que vítimas de violência doméstica procurem as autoridades policiais e comuniquem imediatamente eventual descumprimento de medidas protetivas, possibilitando a adoção das providências necessárias para sua proteção.

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