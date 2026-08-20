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MANDADO DE PRISÃO

PCPR cumpre mandado de prisão em Ivaiporã por descumprimento de medida protetiva

Homem de 19 anos teria ameaçado uma adolescente mesmo após ser intimado sobre medidas protetivas.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PCPR cumpre mandado de prisão em Ivaiporã por descumprimento de medida protetiva
Autor Mandado foi cumprido nesta quinta-feira (20) - Foto: Divulgação/PCPR

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, cumpriu nesta quinta-feira (20), mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por ameaças e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas judicialmente.

A investigação teve início após relatos de ameaças contra uma adolescente de 15 anos, em contexto de violência doméstica e familiar. Segundo apurado, mesmo após ser formalmente intimado das medidas protetivas, que proibiam sua aproximação e qualquer contato com a vítima, o investigado, de 19 anos, teria voltado a adotar condutas intimidatórias.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (09)

Conforme consta da investigação, ele teria telefonado ao pai da adolescente e proferido ameaças de morte. Posteriormente, teria novamente estabelecido contato direto com a vítima por meio de uma rede social, encaminhando mensagens de conteúdo ameaçador.

Diante da reiteração das condutas e da constatação de que as medidas protetivas anteriormente impostas não foram suficientes para impedir novos contatos e ameaças, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, posteriormente determinada pela Justiça. O cumprimento da ordem judicial ocorreu em uma residência localizada na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã.

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A Polícia Civil reforça a importância de que vítimas de violência doméstica procurem as autoridades policiais e comuniquem imediatamente eventual descumprimento de medidas protetivas, possibilitando a adoção das providências necessárias para sua proteção.

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