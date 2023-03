PCPR apreende arma de fogo em investigação de violência doméstica

Da Redação

Divulgação

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), por meio da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã apreendeu uma arma de fogo, durante ação realizada na manhã desta quinta-feira (20), para cumprimento de mandado de busca e apreensão decretado com base em investigações de violência doméstica.

Conforme informações da PCPR, a vítima noticiou através de boletim de ocorrência que teria sido ameaçada de morte pelo companheiro que mantinha a arma na residência.

A partir do relato da vítima foi representado pela cautelar de busca e apreensão. Durante o cumprimento da diligência foi apreendida uma espingarda e duas munições.

O investigado, de 56 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias para coibir casos de violência doméstica.

