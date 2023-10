PC prende suspeito de roubar homem com necessidades especiais

Um jovem, de 24 anos, foi preso no final da manhã desta sexta-feira (20) em Faxinal, norte do Paraná, suspeito de envolvimento no assalto de uma homem portador de necessidades especiais. Agentes da Polícia Civil (PCPR) também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do rapaz, mas nada de ilícito foi encontrado.

De acordo com informações do portal Blog do Berimbau, os cumprimentos dos mandados aconteceram por volta das 11 horas em uma casa localizada na Rua Alagoas, no bairro Residencial Garcia.

Durante a prática do crime do qual é acusado, o jovem teria agredido a vítima e roubado o veículo dela. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Faxinal, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário enquanto o caso segue sob investigação. O rapaz nega o crime.

