PC prende jovem de 22 anos acusado de estupro de vulnerável na região

Um jovem de 22 anos foi preso na manhã deste sábado (16), durante uma operação da Polícia Civil (PC) de Faxinal, acusado do crime de estupro de vulnerável. Conforme informações, a prisão aconteceu por volta das 07 horas, em uma residência localizada no bairro Vila Santa, em Borrazópolis, no Vale do Ivaí.

A ação policial aconteceu após um mandado de prisão preventiva ter sido expedido pela justiça, em virtude da suspeita de envolvimento no crime de abuso sexual contra uma vítima menor de idade. Mais detalhes sobre o crime não foram divulgados.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Cadeia Pública de Faxinal, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário para as providências legais. Por meio da defesa, o acusado nega a prática do crime e afirma que irá provar a sua inocência. As informações são do Blog do Berimbau.

