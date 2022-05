PC investiga morte de mulher indígena abusada no Paraná

Da Redação

A Polícia Civil (PC) de Manoel Ribas, cidade localizada na região central do Paraná, investiga a morte de uma mulher indígena, que não teve a idade revelada. O corpo dela foi encontrado na madrugada desta quinta-feira, 12, com sinais de violência sexual, em uma trilha da Aldeia Ivaí, que fica no município.

continua após publicidade .

De acordo com a PC, um inquérito foi instaurado e a investigação está em andamento. Quatro pessoas já foram ouvidas, mas ninguém foi preso até o momento. Ainda segundo as investigações, a mulher teria sido violentada e estaria com as partes íntimas muito machucadas. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por quatro ou cindo pessoas. Parte dos suspeitos já foram identificados.

Os investigadores aguardam os laudos do Instituto Médico Legal (IML) para prosseguir com as investigações.

continua após publicidade .

O crime

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a equipe de serviço foi acionada por volta das 0h40 desta quinta-feira (12) por uma atendente do Hospital Municipal de Manoel Ribas.

Ela relatou que o cacique da Aldeia Ivaí compareceu ao hospital, informando que um índio, caminhando por uma trilha, encontrou uma mulher indígena, com sinais de violência e que já estava morta. A PM foi ao local junto com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que confirmou o óbito. Também foram acionados o Instituto de Criminalística, Polícia Civil e Instituto Médico Legal.

Por Aline Andrade.