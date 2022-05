PC inaugura nova sede da Delegacia de Ivaiporã; assista

Da Redação

Foi realizada nesta quinta-feira (19) ,a inauguração da nova sede da 54ª Delegacia Regional de Policia Civil de Ivaiporã. A unidade da PCPR está localizada na Rua Ceará, 2410 e foi viabilizada pela Prefeitura de Ivaiporã em parceria com o Governo do Estado. A Prefeitura, além de ceder o prédio, investiu na reforma e ampliação para a reestruturação das atividades da Polícia Civil.

continua após publicidade .

Segundo a delegada, Magda Hofstaetter, o motivo da mudança foi a desvinculação com a carceragem integrante da delegacia velha, que passou a ser de gestão plena do Departamento Penitenciário (DEPEN). Com isso, os policiais civis deixaram de cuidar de presos e passaram a atuar no seu papel constitucional, a investigação.

“É um avanço que vem sendo feito pela gestão atual da Polícia Civil do Paraná e hoje toda nossa equipe pode se dedicar especialmente à atividade fim, que é a investigação”, disse a delegada, que também agradeceu a parceria da Prefeitura de Ivaiporã.

continua após publicidade .

Conforme o prefeito Luiz Carlos Gil, a mudança traz melhorias tanto para os serviços de atendimento ao público, como para os servidores da PCPR.

“Importante também é que isso possibilitou que o Depen assumisse a Cadeia Pública, o que vai resolver o problema que tínhamos há alguns anos de superlotação, rebelião, fuga de presos, o que acarretava uma grande insegurança para os moradores do entorno”, destacou o prefeito que lembrou que da Cadeia Pública está passando por reforma.

Ainda durante a solenidade, Carlos Gil anunciou que o Governo do Estado já marcou a licitação para construção da Delegacia Cidadã em Ivaiporã, que será construída na Av. Ladislao Gil Fernandez em frente ao Fórum da Comarca.

continua após publicidade .

“Aí sim uma nova estrutura de 1.362 metros quadrados, aqui não tem 200 metros. Uma estrutura de primeiro mundo. A licitação será no mês de junho, e esperamos que dentro de uns dois anos, quem sabe até menos possa ser concluída”, destacou Carlos Gil.

O delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, que também prestigiou a inauguração, destacou a parceria da prefeitura com a Polícia Civil.

“A população ganha com isso, a Polícia Civil também ganha com isso, uma vez que vai ter mais condições de exercer os trabalhos de uma forma mais adequada. Certamente, quando se cria essas condições de trabalho, melhora-se a qualidade de atendimento ao público e nas atividades de polícia judiciária e de polícia investigativa”, completou. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .