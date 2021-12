Da Redação

A Polícia Civil de Faxinal prendeu nesta quarta-feira (1º) uma mulher, de 46 anos, pelo crime de maus-tratos. Na casa dela, localizada na Rua Roquete Pinto, área central da cidade, foram encontrados 80 animais, entre gatos e cachorros, em situação precária.

De acordo com o delegado Ricardo Mendes, chefe da 53ª Delegacia Regional de Polícia, vizinhos da mulher, incomodados com a situação, denunciaram para a polícia informando que os animais não paravam de latir por não receberem água e alimentos no dia a dia.

“Os integrantes da ONG Animalar foram com a nossa equipe para dar a apoio. Eles deram oito pacotes de ração de 25 kg cada e os animais acabaram com tudo em menos de três minutos. Na mesma hora eles pararam de fazer barulho. Para se ter uma ideia, eles estavam se alimentando das próprias fezes e comendo pedaços de pano. Era o que tinha para comer. Uma vizinha ainda disse que a mulher batia nos animais para conseguir controlá-los”, contou o delegado.

A mulher foi encaminhada para a delegacia de Faxinal e responde por maus-tratos contra animais. Essa é a segunda passagem dela pelo crime. Os gatos e os cachorros continuarão na residência enquanto a mulher estiver presa, até que a Justiça determine o destino dos animais. A ONG também continuará dando atenção aos animais.

PC encontra 80 animais em situação de maus-tratos em Faxinal - Vídeo por: Reprodução