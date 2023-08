PC divulga foto de autores de furto e pede ajuda para identificá-los

Um estabelecimento comercial situado na Avenida Getúlio Vargas, próximo à agência da Caixa Econômica Federal, em Jandaia do Sul, norte do Paraná, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira, 18 de agosto. A Polícia Civil do município teve acesso às imagens de uma câmera de segurança do local e encaminhou à imprensa uma foto dos suspeitos do crime.

continua após publicidade

Segundo as autoridades, o grupo invadiu a loja por volta das 02h40 para cometer um furto. Os invasores levaram diversos celulares, relógios, capinhas de smartphones, fones de ouvido, entre outros objetos.

- LEIA MAIS: Operação é lançada para reduzir número de homicídios em Apucarana

continua após publicidade

O intuito da corporação em divulgar a foto dos responsáveis pelo furto é tentar, através da comunidade, obter informações, como a identificação deles. Caso você tenha reconhecido algum dos criminosos, pode entrar em contato com a Polícia Civil por meio do número 181 para realizar sua denúncia de forma anônima, ou pelo telefone (43) 3432–4000 - contato direto da Delegacia de Jandaia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News