PC de Jandaia do Sul recupera trator de R$ 180 mil roubado em SP

A Polícia Civil (PC) de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, recuperou na manhã desta segunda-feira (03) um trator avaliado em R$ 180 mil. O maquinário agrícola havia sido roubado no dia 11 de abril de 2022, na cidade de Monte Mor, São Paulo.

continua após publicidade

De acordo com as autoridades, o veículo da marca John Deere foi encontrado abandonado em uma propriedade rural de Jandaia. Os suspeitos do crime estão envolvidos com furtos de gado na região. Ninguém foi preso durante a recuperação do trator.

- LEIA MAIS: PRF apreende armas de grosso calibre em painel de carro no Norte do PR

continua após publicidade

Conforme investigações das autoridades, durante o roubo do trator, em abril do ano passado, os criminosos amarraram o caseiro de uma fazenda para conseguir fugir com o maquinário. O caso segue em investigação.

Foto por Reprodução

*Com informações Blog do Berimbau.

Siga o TNOnline no Google News